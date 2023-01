Spectacle « Short stories » de Dirtz Théâtre Varennes-Vauzelles, 17 mars 2023, Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles.

Spectacle « Short stories » de Dirtz Théâtre

54 Avenue Louis Fouchère Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles Nièvre Centre Gérard Philipe 54 Avenue Louis Fouchère

2023-03-17 20:00:00 – 2023-03-17 21:00:00

Centre Gérard Philipe 54 Avenue Louis Fouchère

Varennes-Vauzelles

Nièvre

Varennes-Vauzelles

EUR 6 12 « Short stories » est un spectacle de marionnettes qui nous plonge dans un univers de métamorphoses à travers trois courtes pièces.

ALIAS est une mise à nue sensible et charnelle, qui nous dévoile un homme qui tente de s’affranchir de ses carapaces et part à la rencontre de « l’autre » tapis au fond de lui-même. Derrière le masque, on peut entrevoir l’homme, un être de chair et de sang. Et qui se cache derrière l’homme?

Nonna(s) don’t cry invite le spectateur à s’infiltrer dans l’esprit d’une femme qui se retrouve dans un va-et-vient constant entre vieillesse et jeunesse , entre imaginaire et réel. Hommage poétique aux différents âges de la vie, ce solo réveille les esprits invisibles et nos liens entre générations.

Le troisième Pas aborde avec humour et tendresse la notion d’interdépendance : porter, être porté, se supporter ou ne plus (se) supporter.

Dès 6 ans – Tarifs de 6 à 12€

Centre Gérard Philipe

https://maisonculture.fr/spectacle/shortstories

Centre Gérard Philipe 54 Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles

dernière mise à jour : 2023-01-09 par