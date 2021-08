SPECTACLE : ‘SEULE EN SCÈNE’ DE ET AVEC AURORE SELLIER Épinal, 4 septembre 2021, Épinal.

Épinal Vosges Épinal

Spectacle d’1h15. À travers le temps et les rencontres, Laura nous partage son évolution, au milieu de secrets de famille. Comment va-t-elle réussir à se construire et à s’épanouir face à ces révélations… Véritable tourbillon et doux mélange de folie, son voyage initiatique est porté par ses passions, son instinct et sa rage de vivre.

Aurore livre son histoire avec une honnêteté déroutante à travers un récit émouvant et sensoriel entre la naïveté de l’enfance et la réalité de notre époque, depuis ses Vosges natales à la Capitale. Sa galerie de personnages aussi réels que touchants alterne les moments de gravité et d’insouciance, de rires et de larmes, de nostalgie et de réalisme, que la danse viendra ponctuer de légèreté et de poésie. C’est un spectacle salutaire et époustouflant sur la résilience et la gratitude.

