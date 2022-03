Spectacle seul en scène : Antoine Duléry Saint-Astier, 13 avril 2022, Saint-Astier.

Spectacle seul en scène : Antoine Duléry Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier

2022-04-13 – 2022-04-13 Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique

Saint-Astier Dordogne

A 20h30 au centre culturel : « Antoine Duléry nous refait son cinéma ».

Seul en scène, acteur aux talents d’imitateur, Antoine Duléry passe d’un personnage à l’autre : Delon croise De Niro, Lucchini poétise avec Jouvet, Galabru dialogue avec Serrault… Réel et imaginaire se croisent et se confondent avec virtuosité et dans un rythme fou !

Tarifs : 24 €-20 €. Sur réservation.

La Fabrique 05 53 02 41 99

