Spectacle « Seuil de tolérance » Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Spectacle « Seuil de tolérance » Tarbes, 17 février 2023, Tarbes . Spectacle « Seuil de tolérance » 44 rue Larrey TARBES au Théâtre Les Nouveautés Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES 44 rue Larrey

2023-02-17 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-17 21:50:00 21:50:00

TARBES 44 rue Larrey

Tarbes

Hautes-Pyrénées 15 20 EUR Spectacle présenté par ZD Production Michel, lecteur pour une maison d’édition, et sa femme Alice, brocan­teuse, habitent un bord de mer tranquille. Ils ont contacté une agence pour loger une étudiante italienne pendant une semaine. Mais quelques temps plus tard, lorsqu’on sonne à la porte, Michel découvre, non pas une étudiante italienne, mais Malik, un jeune musulman de Bruxelles, barbu et taciturne, tout à fait inquiétant. Michel et Alice s’efforcent de faire bonne figure et de n’avoir aucun préjugé, comme leurs convictions les y incitent, mais ce garçon est de moins en moins rassurant. Qui ont-ils réellement accueilli chez eux ? Distribution

De : Frédéric Sabrou

Mise en scène : Armand Eloi

Avec : Malik Amraoui, Gautier Fourcade et Isabelle Hetier +33 5 62 93 30 93 https://www.theatre-tarbes.fr/ TARBES 44 rue Larrey Tarbes

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes au Théâtre Les Nouveautés Adresse Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES 44 rue Larrey Ville Tarbes lieuville TARBES 44 rue Larrey Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes au Théâtre Les Nouveautés Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Spectacle « Seuil de tolérance » Tarbes 2023-02-17 was last modified: by Spectacle « Seuil de tolérance » Tarbes Tarbes au Théâtre Les Nouveautés 17 février 2023 44 rue Larrey TARBES au Théâtre Les Nouveautés Tarbes Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées