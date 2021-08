[spectacle] Service public : Qui veut économiser des milliards ? INU Champollion,81000 Albi, 28 octobre 2021, Albi.

[spectacle] Service public : Qui veut économiser des milliards ?

INU Champollion, 81000 Albi, le jeudi 28 octobre à 18:30

Le royaume va mal et le Roi se désole. Les milliards de dettes s’accumulent, la seule idée de modérer les fastes de la cour lui fend le cœur, et les riches entrepreneurs se bousculent aux portes du palais : il faut leur dégoter de nouveaux investissements bien juteux. La vie politique chancelle et on sent planer sur l’empire une ambiance diablement morose. La cour se presse autour de Sa Majesté qu’il faut soutenir dans une bien lourde tâche. Elle doit annoncer au peuple la suppression d’un bien commun considéré comme acquis depuis maintenant des années. Pour que le royaume déjà à genoux ne s’embrase pas, les conseillers du roi proposent d’organiser les Grands Jeux Nationaux et d’inviter la population à y participer. Son rôle ? Choisir un service public à liquider. Le but ? Économiser des milliards. Les joueurs parviendront-ils à infléchir la politique du royaume ? Médias, lobbies, experts, syndicats, juristes, arriveront-ils à tordre le jeu à leur avantage ? Prenant le public à témoin, sans jamais le prendre en otage, les marionnettes assistées de leurs comédiens questionnent sans pudeur et avec philosophie le sens de ce que sont les services publics tels que, au hasard, l’hôpital ou l’université. Compagnie Furiosa

Le Retour du jeudi

