SPÉCTACLE SÉRAPHINE (SOLO) À LA MINOTERIE Quai Riquet Gardouch, samedi 9 mars 2024.

Nouveau spectacle de Séraphine en solo à la Minoterie le 9 Mars à 20h.

Être insaisissable, tissé de timidité, d’exigence et d’incongruité, Séraphine vient dire quelque chose d’important. Elle est tellement vibrante de l’urgence à partager sa révélation qu’un tas d’embûches se présente sur son parcours.

Qu’à cela ne tienne, Séraphine a plus d’un tour dans son sac, sa joie du partage et sa pugnacité reprennent le dessus. Elle nous embarque dans son énergie de vie, son chant d’amour, sa poésie du minuscule.

Révélant sa fougue et sa délicatesse, elle nous invite l’air de rien, à revisiter nos contradictions, nos difficultés à dire l’essentiel, avec tendresse, dans un sourire.

Spectacle tout public à partir de 6 ans

Durée 50 minutes

Accueil à partir de 18h45, début du spectacle à 20h00 précises.

Inscription obligatoire https://www.minoterie-gardouch.fr/fr/agenda/authentication/seraphine-solo/53145

En remplissant votre formulaire d’inscription, c’est à vous de choisir le montant de votre participation parmi 3 tarifs, en fonction de vos ressources

– Le tarif Blé tendre . Vous avez les moyens de verser 10€ ? Ça tombe bien, c’est la participation moyenne que nous avons estimée nécessaire pour équilibrer nos soirées en rémunérant justement nos intervenants !

– Le tarif Fauché comme les blés . Tout est dans le titre, non ? Si vous vous serrez la ceinture, on vous demande une participation minimale de 5€.

– Le tarif Blé complet . Si vous avez plus de moyens, vous pouvez nous donner un coup de pouce en versant 15€ à La Minoterie. Cette participation plus substantielle fera aussi oeuvre de solidarité, en compensant les participations inférieures au seuil d’équilibre financier de notre soirée.

Si vous venez à plusieurs personnes, vous pouvez bien entendu choisir un montant différent pour chaque réservation que vous enregistrez, en fonction des moyens de votre famille ou de vos ami(e)s. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09 21:00:00

Quai Riquet LA MINOTERIE

Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie

