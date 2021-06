Spectacle Sensibles Contours – Cie Jeanne Simone Mauléon, 12 juin 2021-12 juin 2021, Mauléon.

Spectacle Sensibles Contours – Cie Jeanne Simone 2021-06-12 15:30:00 – 2021-06-12 16:30:00

Mauléon 79700

Balade perceptive, chorégraphique et sonore. En complicité avec la Ville de Mauléon.

Sensibles contours est une invitation à marcher ensemble, artistes et spectateurs, au cœur de Mauléon pour dessiller nos regards sur ce qui nous entoure et nous le faire écouter, sentir et ressentir… Les oreilles casquées, vous suivrez les danseuses et rentrerez dans le dessin de la cité et de son paysage.

Suivant les conditions climatiques, adaptez vos tenues et privilégiez des chaussures confortables.

Balade perceptive, chorégraphique et sonore. En complicité avec la Ville de Mauléon.

Sensibles contours est une invitation à marcher ensemble, artistes et spectateurs, au cœur de Mauléon pour dessiller nos regards sur ce qui nous entoure et nous le faire écouter, sentir et ressentir… Les oreilles casquées, vous suivrez les danseuses et rentrerez dans le dessin de la cité et de son paysage.

Suivant les conditions climatiques, adaptez vos tenues et privilégiez des chaussures confortables.

Balade perceptive, chorégraphique et sonore. En complicité avec la Ville de Mauléon.

Sensibles contours est une invitation à marcher ensemble, artistes et spectateurs, au cœur de Mauléon pour dessiller nos regards sur ce qui nous entoure et nous le faire écouter, sentir et ressentir… Les oreilles casquées, vous suivrez les danseuses et rentrerez dans le dessin de la cité et de son paysage.

Suivant les conditions climatiques, adaptez vos tenues et privilégiez des chaussures confortables.

Balade perceptive, chorégraphique et sonore. En complicité avec la Ville de Mauléon.

Sensibles contours est une invitation à marcher ensemble, artistes et spectateurs, au cœur de Mauléon pour dessiller nos regards sur ce qui nous entoure et nous le faire écouter, sentir et ressentir… Les oreilles casquées, vous suivrez les danseuses et rentrerez dans le dessin de la cité et de son paysage.

Suivant les conditions climatiques, adaptez vos tenues et privilégiez des chaussures confortables.

Marie Monteiro