SPECTACLE SENSIBLE Nissan-lez-Enserune, vendredi 22 mars 2024.

SPECTACLE SENSIBLE Nissan-lez-Enserune Hérault

« Sensible » est une plongée dans les eaux troubles et limpides de ce qui a pu constituer l’homme. La nouvelle création de la Compagnie « Les Hommes Sensibles » invite le public à travers ce spectacle intime et populaire à se confronter à ses propres sensibilités et à se questionner sur les masculinités. C’est une exploration de l’homme avec un petit « h », de l’absurdité masculine de notre époque et de nos propres constructions. Toujours empreint d’autodérision, « Sensible » invite à la réflexion, à la tendresse et à l’acceptation de soi.

Cette manifestation est proposée par Le Diversival.

Entrée gratuite.

19h00 Ouverture des portes avec buvette et restauration tapas, qui resteront ouvertes après le spectacle.

20h00 Début du spectacle (durée 50 min) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie diversival@gmail.com

