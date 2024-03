Spectacle : Séduis toi Théâtre le Levain Bègles, samedi 9 mars 2024.

Spectacle : Séduis toi De et par Agathe Kebir, dans le cadre de : Moi(s) femmes Samedi 9 mars, 20h30 Théâtre le Levain Tarifs : Plein : 13 €, Réduit : 10 €, Carte jeunes : 8 €

Séduis toi est une création scénique qui mêle texte, danse et chant. L’artiste revisite ces formes pour délivrer ses propres questionnements sur ce qu’on a l’habitude d’appeler féminité, sur le rapport à la séduction de la femme « Artiste », en tant que personnage de scène et femme dans notre société. Le tout en poursuivant une recherche esthétique et en tissant des liens complices avec le public.

Réservation : theatre.le.levain@gmail.com / 06 84 59 60 45

Bar et tapas dès 19h30

Théâtre le Levain 26 rue de la république, bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Agathe Kebir