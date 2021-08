Vicq-sur-Breuilh Musée & Jardins Cécile Sabourdy Haute-Vienne, Vicq-sur-Breuilh Spectacle « Secrets et Mystères du Jardin de Gabriel » Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Catégories d’évènement: Haute-Vienne

### Accompagné de la clarinettiste Isabelle Risque Lurbet, Jérôme Berthelot évoque avec sensibilité, en mots, en vers, en images et en musique, la vie de Gabriel Albert. « Le ciment des rêves, l’univers sculpté de Gabriel Albert ». Une première exposition muséale pour Gabriel Albert. La Région Nouvelle-Aquitaine, propriétaire du Jardin de Gabriel, et le Musée Cécile Sabourdy de Vicq-sur-Breuilh (Haute-Vienne) ont réalisé ensemble une exposition inédite consacrée au Jardin de Gabriel. 15 statues en pied, 19 bustes et 9 statues de chats composent cette exposition, qui présente également le portrait de Gabriel Albert, tableau du peintre Marius Levisse, et plusieurs dizaines d’objets provenant de l’atelier du sculpteur-modeleur. [[https://youtu.be/8-1wy8dvzdo](https://youtu.be/8-1wy8dvzdo)](https://youtu.be/8-1wy8dvzdo)

Gratuit. Sur réservation. Jauge limitée.

2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T19:00:00

