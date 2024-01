Spectacle Secrets d’épices Centre culturel le Cap Plérin, mercredi 28 février 2024.

Un spectacle de marionnettes manipulées imaginé et interprété par Grégoire Fromont.

Une mouette annonce l’arrivée du marchand d’épices. Marco est un peu bonimenteur, un peu conteur. Il ouvre ses sacs débordant d’épices et avec elles s’égrènent les histoires.

Entre sourire et chuchotements, laissez notre marchand vous livrer ses secrets d’épices en évoquant traditions et légendes du bout du monde !

Tout public à partir de 3 ans

Sur réservation .

Centre culturel le Cap 6 Rue de la Croix

Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne plerin@mediathequesdelabaie.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:30:00

fin : 2024-02-28 16:30:00



