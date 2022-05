Spectacle : Secrets d’abeilles Château du Grand Jardin Joinville Catégories d’évènement: Haute-Marne

Joinville

Spectacle : Secrets d'abeilles

le samedi 4 juin à Château du Grand Jardin

le samedi 4 juin à Château du Grand Jardin

Un spectacle qui met les cinq sens en ébullition, et alerte sur la disparition de cette espèce, ô combien précieuse pour l’équilibre de notre planète. Dès 4 ans. Spectacle proposé par l’Andra dans le cadre de son exposition « Secrets d’abeilles ». L’exposition est à découvrir jusqu’au 4 septembre 2022 au bâtiment d’accueil des publics du Centre de Meuse/Haute-Marne à Bure. Sur Réservation au 03 25 94 17 54. Jauge : 30 personnes.

Réservation obligatoire, nombre de places limité (30 personnes)

Au cœur du monde des abeilles, un narrateur et une danseuse nous emmènent respirer le parfum des fleurs et sentir le souffle du vent

Château du Grand Jardin
5, Avenue de la Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est

2022-06-04 14:30-15:00 et 17:30-18:00

