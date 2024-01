Spectacle Sébastien Wust « Maître, vous avez la parole ! » Cloyes-les-Trois-Rivières, vendredi 1 mars 2024.

Drôle, instructif et ingénieux ! Laissez vous tenter par un « one avocat show » sur la justice, politiquement incorrect et cruellement drôle.

Avocat le jour, comédien la nuit, et inversement, Sébastien Wust égratigne sur un ton décalé et sans filtre, le monde de la justice. La défense des assassins, les moyens de preuve du Moyen-Âge, les avocats de séries télé, les décisions surprenantes du Code pénal, les clients menaçants ou le père Noël il se moque des clichés, et de lui surtout. Mais l’heure qu’il va passer avec le public pourrait bien se révéler pour lui un moment de vérité.

Spectacle suivi d’une rencontre avec l’artiste.16 EUR.

Espace culturel du Prieuré d’Yron

Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

