SPECTACLE – SEB MELLIA NE PERD JAMAIS

SPECTACLE – SEB MELLIA NE PERD JAMAIS, 22 octobre 2022, . SPECTACLE – SEB MELLIA NE PERD JAMAIS

2022-10-22 20:00:00 20:00:00 – 2022-10-22 23:00:00 23:00:00 Avec son sourire de sale gosse, Seb Mellia livre un stand up authentique, entre impros maîtrisées et anecdotes personnelles hilarantes. Avec son sourire de sale gosse, Seb Mellia livre un stand up authentique, entre impros maîtrisées et anecdotes personnelles hilarantes. Élevé à la culture des années 90, ce fin observateur du quotidien s’impose comme un nouveau phénomène de l’humour. Avec son sens aigu de l’improvisation, son naturel à toutes épreuves et ses aventures tordantes, vous comprendrez pourquoi Seb Mellia ne perd jamais. Une véritable machine à vannes qui provoque les rires avec une profonde gentillesse et prouve que pour passer une bonne soirée, il ne suffit que d’un micro, un humour malin et un grand verre d’Ice Tea ! Bref ! Un spectacle de stand-up comme vous en trouverez partout… aux États-Unis ! Vous avez pu le découvrir : – Au Jamel Comedy Club saison 2 et 9 – En première partie de Gad Elmaleh à l’Olympia – Dans l’émission Le Grand 8 avec Laurence Ferrari sur D8 – Lors du gala Bref à Montreux sur France 4 dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville