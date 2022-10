SPECTACLE – SCROOGE OU COMME UN HOMARD DANS UNE CAVE OBSCURE / SCIE ISABELLE STARKIER

SPECTACLE – SCROOGE OU COMME UN HOMARD DANS UNE CAVE OBSCURE / SCIE ISABELLE STARKIER, 28 décembre 2022



2022-12-28 – 2022-12-28 Un soir de Noël, visité par un fantôme et une ribambelle d’Esprits, Scrooge va découvrir qu’une vie consacrée à l’argent engendre peu de profits. De son enfance à ses vieux jours, tout défile pour le mettre face à son destin et ses responsabilités. Il verra successivement : son employé, sa nièce, le fantôme de Marley, l’esprit des Noëls passés, sa sœur, sa fiancée, l’esprit des Noëls présents, la famille de son employé avec ses huit enfants, l’esprit des Noëls futurs, trois hommes d’affaires, trois croque-morts… Pour jouer de cette métamorphose, une comédienne et la vingtaine de personnages qu’elle incarne surgissent avec masques, poupées, objets et marionnettes. Cette aventure à rebondissements de Charles Dickens est drôle et édifiante, littéraire et populaire, fantastique et philosophique. Tout public / 3 à 5 € / Durée : 50 minutes / Théâtre Élisabéthain dernière mise à jour : 2022-08-27 par

