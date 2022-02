Spectacle Scolaire « Elle, pas Princesse, lui, pas Héros » Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura

Spectacle Scolaire « Elle, pas Princesse, lui, pas Héros » Hauts de Bienne, 31 mai 2022, Hauts de Bienne. Spectacle Scolaire « Elle, pas Princesse, lui, pas Héros » RUE LAMARTINE Espace Lamartine Hauts de Bienne

2022-05-31 14:00:00 – 2022-05-31 RUE LAMARTINE Espace Lamartine

Hauts de Bienne Jura EUR Les spectateurs sont divisés en deux groupes et guidés par Leili d’un coté, Nils de l’autre.

Les deux personnages vont alors raconter leur histoire où il est question de goûts, de préférence, de rôles à jouer, de place à tenir quand on est garçon ou une fille. Les spectateurs sont divisés en deux groupes et guidés par Leili d’un coté, Nils de l’autre.

Les deux personnages vont alors raconter leur histoire où il est question de goûts, de préférence, de rôles à jouer, de place à tenir quand on est garçon ou une fille. RUE LAMARTINE Espace Lamartine Hauts de Bienne

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hauts de Bienne, Jura Autres Lieu Hauts de Bienne Adresse RUE LAMARTINE Espace Lamartine Ville Hauts de Bienne lieuville RUE LAMARTINE Espace Lamartine Hauts de Bienne Departement Jura

Hauts de Bienne Hauts de Bienne Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauts-de-bienne/

Spectacle Scolaire « Elle, pas Princesse, lui, pas Héros » Hauts de Bienne 2022-05-31 was last modified: by Spectacle Scolaire « Elle, pas Princesse, lui, pas Héros » Hauts de Bienne Hauts de Bienne 31 mai 2022 Hauts de Bienne Jura

Hauts de Bienne Jura