Spectacle scolaire – Chut Oscar

Yonne

Spectacle scolaire – Chut Oscar
7 Rue de l'Île aux Plaisirs Grande salle -Le Silex Auxerre

2023-03-30 14:30:00 – 2023-03-30 15:30:00

Grande salle -Le Silex 7 Rue de l’Île aux Plaisirs

Auxerre

Venez vous asseoir à côté de Mamajazz ! Elle va vous conter sa vie, si étroitement liée à la folle épopée du jazz aux États-Unis. Elle, qui n'aime pas être interrompue par son perroquet Oscar, trop bavard, navigue au gré de ses souvenirs d'enfance : de la Nouvelle-Orléans à New-York en compagnie de Louis Armstrong, Ella Fitzgerald ou encore Miles Davis. Un quartet de jazz illustre en "live" les propos de Mamajazz, personnage de cinéma d'animation. Limité aux élèves de 6è, 5è, 4è (assis).

