Espace Paul Bernard, le dimanche 19 septembre à 14:30

Imaginez un monde où tout un chacun serait en capacité de se déplacer sous forme de lumière. Et donc, à la vitesse de la lumière ! Imaginez alors qu’il suffise d’une fraction de seconde pour vous retrouver à l’autre bout de la planète. 1.25 seconde pour aller faire un tour sur la lune, 8 minutes et 18 secondes pour aller vous dorer la pilule sur le Soleil ! Maintenant, sachez que ce monde est NOTRE monde. Venez vivre un voyage inoubliable avec Barthélémy Champenois.

Adulte : 8€, Jeune de 7 à 18 ans : 5€, Places limitées à 125 personnes, Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

La lumière, histoire d’une hors-la-loi. Chercheur cycliste en méta-science, Barthélémy Champenois se pose des questions sur la lumière et ses mystères. Espace Paul Bernard 530, rue Benoît Duperrier Jarrie Isère

