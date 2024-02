SPECTACLE SCÈNES EN SELLE CHEVÂL CIE PARIS-BÉNARÈS Lunéville, samedi 24 août 2024.

Le château de Lunéville s’associe à Equiart Concept et son festival Scènes en Selle pour accueillir la Cie Paris-Bénarès. Déjà parmi nous dans le cadre des Nuits du Grand Bassin en 2022, avec leurs Vaches Sacrées, ils reviennent cette année avec leur dernière création Chevâl . Une rencontre entre l’humain et l’animal, entre le corps et l’objet, la grâce et la mécanique. Un duo surdimensionné, composé d’une marionnette de 3m de haut et une danseuse, qui nous conte une fable chargée de poésie et d’humour. Une représentation par jour déambulation dans les rues de Lunéville et final fixe sur la terrasse du château. Entrée Libre.

Début : 2024-08-24

fin : 2024-08-25

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est chateau@departement54.fr

