Spectacle Scapin au jardin Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois Catégorie d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

Spectacle Scapin au jardin Château de Chamerolles, 14 août 2022, Chilleurs-aux-bois. Spectacle Scapin au jardin

Château de Chamerolles, le dimanche 14 août à 15:00

Adaptation déjantée des fourberies de Scapin de Molière avec 8 outils de jardin comme personnages objets. Par la compagnie Brouhaha Spectacle tous publics à partir de 8 ans

Voir http://www.chateauchamerolles.fr/

Spectacle familial au château de Chamerolles ! Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois, Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-14T15:00:00 2022-08-14T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Chilleurs-aux-Bois Autres Lieu Château de Chamerolles Adresse Chilleurs-aux-Bois, Chilleurs-aux-bois Ville Chilleurs-aux-bois lieuville Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois

Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chilleurs-aux-bois/

Spectacle Scapin au jardin Château de Chamerolles 2022-08-14 was last modified: by Spectacle Scapin au jardin Château de Chamerolles Château de Chamerolles 14 août 2022 Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-Bois

Chilleurs-aux-bois