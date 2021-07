Épinal Épinal Épinal, Vosges SPECTACLE SAUVAGES Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

SPECTACLE SAUVAGES Épinal, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Épinal. SPECTACLE SAUVAGES 2021-07-23 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-23 19:45:00 19:45:00 Terrain de convivialité en face du Centre Léo Lagrange (Centre Léo Lagrange en cas de pluie)

Épinal Vosges Épinal Comédie culottée

Tout public, dès 5 ans C’est un spectacle charade.

De trois femmes vous pourrez en construire une, entière.

La première sera folle, tout feu, tout flamme.

La deuxième sera bête, sans vergogne.

La troisième sera perdue, égarée sur le chemin.

