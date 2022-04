SPECTACLE : SAUVAGE OU LES ENFANTS DU FLEUVE Sainte-Croix-Vallée-Française, 7 mai 2022, Sainte-Croix-Vallée-Française.

SPECTACLE : SAUVAGE OU LES ENFANTS DU FLEUVE Salle polyvalente Sainte-Croix-Vallée-Française

2022-05-07 – 2022-05-07

Salle polyvalente Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

10 12 EUR Sainte-Croix-Vallée-Française Un magnifique spectacle de théâtre & marionnettes à découvrir dès 8 ans, un voyage sur le fil de l’eau.

Lorsque le vent s’emballe et sème la tristesse dans leurs familles, quatre enfants décident de partir à l’aventure pour sauver la situation.

La compagnie L’hiver nu emmène petits et grands dans un conte initiatique qui donne à réfléchir et à rêver.

Lors d’une grande tempête, dans un village au bord d’un fleuve, le vent est entré dans les têtes des adultes, emportant les pensées. Alors les enfants décident de partir à la recherche des pensées perdues, à la source du fleuve…

Durant leur voyage, alors qu’il.elles marchent sur les traces du vent au bord du fleuve, la berge craque, et Anina et ses compagn.e.on.s se retrouvent à dériver sur une île flottante. Sur ce radeau de fortune, dans ce milieu aquatique inhospitalier, les enfants rencontrent les habitants du fleuve : parmi elleux, il y a Sauvage et Serpente, un duo étonnant. Peu à peu, des liens très forts se tissent entre les enfants et « cette nature vivante ».

Sauvage ou les enfants du Fleuve questionne le rapport des enfants à leur milieu, au monde qui les entoure, et s’intéresse à des univers qui s’écartent de la pensée rationnelle dominante, afin d’inventer d’autres récits du monde, passés et à venir.

La qualité de sculpture des marionnettes donne avec force la sensation des personnages, et l’île, construite comme un plateau-paysage mouvant permet de faire naître une plage, une forêt de plumets, une grotte, un éperon rocheux : autant d’espaces à découvrir et à habiter, sur le fil de l’eau.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées, le foyer rural Le Chalut et l’EPCI Cévennes au Mont-Lozère

billetterie@scenescroisees.fr +33 4 66 65 75 75 https://scenescroisees.fr/

Marie Clauzade

Salle polyvalente Sainte-Croix-Vallée-Française

