Spectacle Sauvage : À l’orée – Cie l’Éclaboussée Studio Le Regard du Cygne, 3 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 3 décembre 2021

de 14h30 à 15h

de 10h30 à 11h

payant

Sur le principe des Spectacles Sauvages, où des artistes confirmés comme en début de carrière se risquent à tester leurs créations devant un public, ce programme s’adresse à un public tout particulier : les jeunes spectateurs et les éternels enfants. Des découvertes chorégraphiques à faire en famille !

Effleurer une matière pour la toute première fois, voir les variations et apparitions de la lumière, percevoir sans savoir, sentir un souffle ou le grain d’une peau. Avec leurs enjeux propres, les bébés ont beaucoup à nous apprendre. Sur un grand carré de tissus et matières, terrain de jeu tactile, deux danseuses font redescendre l’expérience du groupe au niveau des plus petits, comme À l’orée du monde.

STÉPHANIE MOITREL et CÉLINE DAUVERGNE co-fondent l’Éclaboussée en 1999. ANNE-CATHERINE NICOLADZÉ est traversée par la danse contact-improvisation.Toutes trois sont formées au développement moteur du nourrisson en Body-Mind Centering.

Distribution

Conception et interprétation Céline Dauvergne et Stéphanie Moitrel

Crédits

Soutiens : la mairie du 18ème arrondissement de Paris, de la Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris, CN D – Centre National de la Danse, la crèche collective Georgette Agutte, de la PMI et la crèche familiale Charles Hermitte.

Studio Le Regard du Cygne 210 rue de Belleville Paris 75020

7bis, 11 : Place des Fêtes (213m) 11 : Télégraphe (248m) 20 : Pixérécourt



Contact :Le Regard du Cygne 0143585593 #4 info@leregarducygne.com https://www.leregarducygne.com/ https://www.facebook.com/leregarducygne/ 0143585593 info@leregarducygne.com

Date complète :

© Emilie Moitrel