SPECTACLE SARASIN N’EST PAS MAURE ! Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas

SPECTACLE SARASIN N’EST PAS MAURE ! Pézenas, 17 mai 2022, Pézenas. SPECTACLE SARASIN N’EST PAS MAURE ! Pézenas

2022-05-17 14:00:00 – 2022-05-17

Pézenas Hérault Théâtre Spectacle Sarasin n’est pas maure ! A la découverte d’un poète Piscénois. nCréation et interprétation par les élèves de 1ère du lycée Jean-Moulin dans le cadre d’un partenariat avec les Amis de Pézenas au titre de l’année Molière. Mise en scène Yves Gaudin, poète et incitateur de talents. Théâtre Spectacle Sarasin n’est pas maure ! A la découverte d’un poète Piscénois. Théâtre Spectacle Sarasin n’est pas maure ! A la découverte d’un poète Piscénois. nCréation et interprétation par les élèves de 1ère du lycée Jean-Moulin dans le cadre d’un partenariat avec les Amis de Pézenas au titre de l’année Molière. Mise en scène Yves Gaudin, poète et incitateur de talents. Pézenas

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pézenas Autres Lieu Pézenas Adresse Ville Pézenas lieuville Pézenas Departement Hérault

Pézenas Pézenas Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pezenas/

SPECTACLE SARASIN N’EST PAS MAURE ! Pézenas 2022-05-17 was last modified: by SPECTACLE SARASIN N’EST PAS MAURE ! Pézenas Pézenas 17 mai 2022 Hérault Pézenas

Pézenas Hérault