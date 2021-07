Spectacle : “Santa Maria” par la Compagnie Via Cane Plérin, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Plérin.

Spectacle : “Santa Maria” par la Compagnie Via Cane 2021-07-15 17:00:00 – 2021-07-15 18:00:00 Salle municipale des rosaires Esplanade des Rosaires

Plérin Côtes d’Armor Plérin

Il est des hommes illustres dont on ne connait bien que le nom. Il est des découvertes dont on ne retient que l’éclat. Christophe Colomb et son expédition font partis de ceux là !

Contre vents et marées, en marge de la société d’alors, cet idéaliste doublé d’un observateur hors pair, va bousculer les idées reçues, traverser des mers redoutées et révolutionner son époque.

Spectacle jeune et tout public

Il est des hommes illustres dont on ne connait bien que le nom. Il est des découvertes dont on ne retient que l’éclat. Christophe Colomb et son expédition font partis de ceux là !

Contre vents et marées, en marge de la société d’alors, cet idéaliste doublé d’un observateur hors pair, va bousculer les idées reçues, traverser des mers redoutées et révolutionner son époque.

Spectacle jeune et tout public

dernière mise à jour : 2021-07-08 par