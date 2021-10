Saint-Paulien Saint-Paulien Haute-Loire, Saint-Paulien spectacle: Sand présente Onaia Saint-Paulien Saint-Paulien Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Paulien

spectacle: Sand présente Onaia Saint-Paulien, 8 octobre 2021, Saint-Paulien. spectacle: Sand présente Onaia 2021-10-08 – 2021-10-08 médiathèque Emile Déribier Place Jeanne d’Arc

Saint-Paulien Haute-Loire Saint-Paulien Spectacle tout public à partir de 9ans: chanson onirique et poésie sonore mediatheque.stpaulien@orange.fr +33 4 71 00 49 71 dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Paulien Autres Lieu Saint-Paulien Adresse médiathèque Emile Déribier Place Jeanne d'Arc Ville Saint-Paulien lieuville 45.13581#3.81251