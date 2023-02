SPECTACLE SAM ET PAT Vigneulles Vigneulles Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Vigneulles Venez découvrir le spectacle Sam et Pat le mercredi 15 février à Vigneulles. Le sujet ? L’addiction aux petits, moyens et grands écrans ainsi qu’aux réseaux sociaux. Joué par Eric Mie et Fabrice Colombéro, ils seront accompagnés par Maël Nesti à la musique.

Enfermés dans le monde pas si merveilleux et ô combien hypnotisant des écrans et d’internet, les deux acteurs vont tenter de s’extirper de la « matrice.com » à l’aide de chansons, de bons mots et d’une sévère dose d’humour. L’entrée est de 6€ par personne. Pour vous inscrire, contactez Charlotte Cunat à l’adresse mail suivante : charlotte.cunat@foyersruraux54.org. charlotte.cunat@foyersruraux54.org +33 3 83 72 80 56 Foyers ruraux 54

