Spectacle Salut l’arthrite Meistratzheim, dimanche 10 mars 2024.

Monde du spectacle, univers du show-business…tout y passe à travers une galerie de personnages qu’on préfère avoir sur scène qu’à la maison avec Patricia Weller et Denis Germain. Placement libre, achat en ligne.

On ne les présente plus ! Patricia Weller, alias « Marlyse Riegenstiehl » et Denis Germain sont en couple sur France Bleu Alsace sous les sobriquets de Jean-Claude et Bernadette. Comme à leur habitude, ils sauront vous secouer les neurones et muscler vos zygomatiques avec un spectacle d’humour mêlant sketches, chansons et autres facéties.

Placement libre. Réservations https://my.weezevent.com/spectacle-salut-larthrite ou par téléphone au 06 17 78 63 42 (après 18h). EUR.

rue de la Schifflach

Meistratzheim 67210 Bas-Rhin Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 17:00:00

fin : 2024-03-10



