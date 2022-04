Spectacle salle multimédia de Lencloître Lencloître Catégories d’évènement: Lencloître

Nouvelles histoires du Poitou avec Frédérick GERSAL Depuis 2016, Frédérick GERSAL, parrain du Château de Monts sur Guesnes – Historial du Poitou parcourt les routes de la Vienne et transporte son public à travers le temps et l’espace pour lui faire découvrir les innombrables pages d’histoire tournées dans le Poitou. Après Clovis, Mélusine, Jeanne d’Arc, Saint Martin et bien d’autres, Frédérick GERSAL nous invite à découvrir dans son spectacle de nouvelles figures de notre histoire mais aussi des événements marquants tous liés au Poitou, autour d’un personnage fil rouge, que l’on retrouvera bien sûr au cœur du Château de Monts sur Guesnes : Aliénor d’Aquitaine. Ces nouvelles histoires du Poitou accueillent, entre autres, Charlemagne, Richard Cœur de Lion, Catherine de Médicis, Louis XIV, Du Guesclin… On y découvre aussi les bâtisseurs romains, les envahisseurs Vikings, Poitiers devenue capitale du royaume, et un quatuor d’innovateurs qui font chanter le nom du Poitou, depuis le 19è siècle, partout dans le monde !

