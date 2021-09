Aube Aube Aube, Orne Spectacle Saison Culturelle de L’Aigle – Isabelle Vitari “Bien entourée” Aube Aube Catégories d’évènement: Aube

Orne

Spectacle Saison Culturelle de L’Aigle – Isabelle Vitari “Bien entourée” Aube, 2 octobre 2021, Aube. Spectacle Saison Culturelle de L’Aigle – Isabelle Vitari “Bien entourée” 2021-10-02 – 2021-10-02 Salle des fêtes Route de Brethel

Comédienne, connue pour son rôle dans la série «Nos Chers Voisins», Isabelle Vitari sort de son petit écran avec vitalité pour nous embarquer dans sa vision du monde. Dans ce nouveau spectacle, mis en scène par Éric Théobald, elle nous raconte son enfance « vigipirate » avec son père policier, ses leçons de danse classique, de guitare classique…tout était classique…c'était sans compter son âme rebelle. Car c'est là tout l'humour d'Isabelle : son sourire et sa bienveillance qui lui permettent d'énoncer ses vérités souvent piquantes. Sur scène, elle ose tout : partager sa folle passion pour le chant, s'imaginer en homme, se plaindre de ses 3 enfants, régler ses comptes avec son ado. Elle n'attend qu'une chose, c'est d'avoir l'âge de ses parents pour pouvoir enfin s'éclater, sortir, jouir…de la vie !!!!

Détails Catégories d’évènement: Aube, Orne Autres Lieu Aube Adresse Salle des fêtes Route de Brethel Ville Aube lieuville 48.74034#0.54505