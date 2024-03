Spectacle > Saint-Lô 56 Saint-Lô, dimanche 7 avril 2024.

Spectacle > Saint-Lô 56 Saint-Lô Manche

Le Musée d’Art et d’Histoire propose une visite théâtralisée proposée par « Piano à Pouce Théâtre », à 14h30 et à 16h30.

Le temps d’un après-midi, faites un bond dans le passé et partagez la vie d’une ménagère au milieu des années 50.

Visitez son nouvel appartement et découvrez ses espoirs et ses désillusions suite à la reconstruction.

Gratuit Sur réservation (places limitées).

Ouvert à tous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:30:00

fin : 2024-04-07

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie musee@saint-lo.fr

L’événement Spectacle > Saint-Lô 56 Saint-Lô a été mis à jour le 2024-03-15 par OT Saint-Lô