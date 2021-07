Saint-Laurent-en-Royans Saint-Laurent-en-Royans Drôme, Saint-Laurent-en-Royans Spectacle ! Saint-Laurent-en-Royans Saint-Laurent-en-Royans Catégories d’évènement: Drôme

Spectacle ! Saint-Laurent-en-Royans, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Saint-Laurent-en-Royans. Spectacle ! 2021-07-06 17:30:00 17:30:00 – 2021-07-06 Rue du Tram Bibliothèque – Ludothèque

Saint-Laurent-en-Royans Drôme Saint-Laurent-en-Royans La Compagnie Saltimbanques de 1ère Classe présente Bon Baiser de Koh Phi Phi. +33 4 75 02 35 70 https://royans-vercors.bibenligne.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-23 par

