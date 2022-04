Spectacle “Sacré Noël” – spectacle pour enfants, 22 décembre 2022, .

Spectacle “Sacré Noël” – spectacle pour enfants

Le 25 décembre approche… Tous les lutins sont à pied d’oeuvre pour préparer les derniers cadeaux et, surtout, l’arrivée du Père Noël. Mais, quelle histoire ! Ses habits ont été volés, il ne peut donc plus faire sa tournée ! Et voilà qu’en plus d’avoir perdu son costume, il perd l’esprit de Noël !

C’est un vrai casse-tête pour son lutin qui cherche, par tous les moyens, de le lui faire retrouver. Pour cela, il s’emploie à lui raconter des histoires qui lui démontreront que ce qui fait Noël, ce n’est pas l’habit, mais l’esprit. Et si, finalement, il suffisait d’avoir goût à la vie, au partage et au vivre ensemble ?

Sacré Noël ! est un spectacle interactif plein de surprises, proposé par la compagnie Twilight zone.

