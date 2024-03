Spectacle « Ruse de Femmes » d’Halima Hamdane à Sévérac-le-Château, dans le cadre du Festival « La Tuta a Contes » Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, dimanche 17 mars 2024.

Spectacle de contes marocains d’Halima Hamdane, dans le cadre du festival « La Tuta a Contes », au Café Moderne, à Sévérac-le-Château, un événement organisé par Sirventés !

Quand les femmes manipulent les hommes, les envoûtent et triomphent avec malice pas pour le pouvoir mais pour une vie de partage et d’amour. Spectacle conçu comme une trame des Mille et Une Nuits avec une histoire cadre et des contes enchâssés.

Tout public dès 12 ans.

Durée 1h 4 EUR.

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

Sévérac-le-Château Café Moderne

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

