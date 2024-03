Spectacle « Rupture à domicile » Centre culturel Lucien Mounaix Biganos, vendredi 5 avril 2024.

Spectacle « Rupture à domicile » Rompre n’est jamais agréable, alors pourquoi ne pas payer quelqu’un pour le faire à votre place ? Vendredi 5 avril, 20h30 Centre culturel Lucien Mounaix Tarif : 20 €.

Une comédie de Tristan Petitgirard

Un soir, Eric, fondateur de « Rupture à domicile.com », est missionné par Hyppolite pour annoncer à sa compagne qu’il a décidé de la quitter. C’est là qu’Eric tombe sur Gaëlle, son ex, partie il y a 7 ans sans la moindre explication. Evidemment, Eric ne lui dit pas la véritable raison de sa présence. Il pense avoir un coup d’avance car, en retrouvant son ex, il sait avant elle qu’elle va se retrouver célibataire…

Mais Eric est loin de se douter qu’Hyppolite a changé d’avis et surtout qu’il va les rejoindre…

Distribution

Mise en scène de Romain Losi

Avec : Pauline Blais, Romain Losi et David Mira-Jover

Costumes : Marie-Christine Chardonneau

Conception lumière : Rémi Perroteau

Centre culturel Lucien Mounaix Biganos Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

théâtre humour

Théâtre des Salinières