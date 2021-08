Spectacle : « Rue de l’impro » par la Compagnie Rue de la Casse Abbaye des Prémontrés, 19 septembre 2021, Pont-à-Mousson.

Spectacle : « Rue de l’impro » par la Compagnie Rue de la Casse

Abbaye des Prémontrés, le dimanche 19 septembre à 17:15

### Qui a dit que les façades étaient figées dans la pierre ? Deux danseuses et deux musiciens proposent une transformation de la réalité par le geste et par le son. Occuper le terrain, poser un autre regard sur l’espace public, c’est l’histoire de cette performance qui va redessiner les lieux du quotidien en coins merveilleux. Deux danseuses et deux musiciens proposent une transformation de la réalité par le geste et par le son. Et voici l’architecture qui s’habille de corps étranges, et voilà l’acoustique traversée d’objets inattendus et d’instruments détournés. Qui a dit que les façades étaient figées dans la pierre ? Rue de la Casse vous invite à vous laisser aller aux imaginations ainsi libérées. **Rue de l’impro / Cie Rue de la Casse** Une animation proposée et organisée par la ville de Pont-à-Mousson, dans le cadre du festival « Suivez les regards ».

Gratuit.

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint-Martin, 54700 Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle



