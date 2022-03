Spectacle Rozéo par la Cie Gratte-Ciel musée des Moulins, 26 juin 2022, Villeneuve-d'Ascq.

### **Spectacle Rozéo par la compagnie Gratte-Ciel** **Spectacle tout public. Gratuit. Durée 30 min.** **3 représentations entre 14h30 et 17h30.** **Trois personnages juchés sur de longues tiges de métal** oscillent dans le paysage. Suspension, immobilité, **oscillations lentes invitent à la contemplation, à la flânerie ou encore à la rêverie.** à porter un regard “du plan large” sur l’horizon. Elles évoquent des images de bergères, sorcières, prêtresses, guides ou amazones. Elles nous invitent à regarder au lointain et sentir sur nous le souffle de l’air. Son soufflés, chuchotés, murmurés, sifflés, **une musicienne accompagne l’installation. Entre musique électronique pré-enregistrée et field recording,** la partition se double d’**un travail live** autour de la voix et d’instruments multiples. ### **La Fête des Moulins** **Dimanche 26 juin de 14h30 à 17h30**, la ville de Villeneuve d’Ascq fête ses moulins dans **une grande festivité gratuite**. Tout au long de l’après-midi le Musée des Moulins vous propose le **spectacle Rozéo** et **des ateliers pour toute la famille : atelier de fabrication de pain, initiation à la meunerie, atelier maquette de moulin solaire.** Les **animaux de la ferme** seront aussi de la partie et **les ailes du moulin à farine tourneront** (si le vent le permet!) pour accompagner cette fête haute en couleurs!

