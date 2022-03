Spectacle “Rovers” L’Oscillo-théâtroscope Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Spectacle “Rovers” L’Oscillo-théâtroscope, 25 juin 2022, Cenon. Spectacle “Rovers”

L’Oscillo-théâtroscope, le samedi 25 juin à 20:45

_Que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, les théories du complot se diffusent à une vitesse exponentielle depuis quelques années. Véhiculées par l’apparition des fake-news comme outils de désinformation, les débats et les questionnements autour de ce thème sont grandissants. Sociétés secrètes, dissimulation de petits hommes verts par les gouvernements, sites de rencontres pour complotistes ou corrélations étranges entre des événements éloignés, les ressources conspirationnistes ne manquent pas. Guidé.e.s par des algorithmes toujours plus performants, il est alors facile de se perdre dans ce flot d’informations et de contre informations infini… _

10€ / tout public

La Cie 10 Secondes et des Brouettes vous invite à découvrir son spectacle “Rovers” à l’Oscillothéâtre. L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T20:45:00 2022-06-25T21:45:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu L'Oscillo-théâtroscope Adresse Domaine du Loret 33150 Cenon Ville Cenon lieuville L'Oscillo-théâtroscope Cenon Departement Gironde

L'Oscillo-théâtroscope Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Spectacle “Rovers” L’Oscillo-théâtroscope 2022-06-25 was last modified: by Spectacle “Rovers” L’Oscillo-théâtroscope L'Oscillo-théâtroscope 25 juin 2022 Cenon L'Oscillo-théâtroscope Cenon

Cenon Gironde