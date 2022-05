SPECTACLE ROUSSETTE Montmédy Montmédy Catégories d’évènement: Meuse

Montmédy

SPECTACLE ROUSSETTE Montmédy, 26 octobre 2022, Montmédy. SPECTACLE ROUSSETTE Montmédy

2022-10-26 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-26 16:00:00 16:00:00

Montmédy Meuse Montmédy Meuse 3 EUR Spectacle tout public interprété par la Compagnie Tichodroma +33 3 29 80 08 77 http://csc-montmedy.e-monsite.com/agenda/roussette.html enfance@cscmontmedy.fr

