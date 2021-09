Gratentour Salle Polyvalente Gratentour, Haute-Garonne Spectacle Rouge Nord par le Cirque Pardi – Dimanche 26 septembre Salle Polyvalente Gratentour Catégories d’évènement: Gratentour

Haute-Garonne

Spectacle Rouge Nord par le Cirque Pardi – Dimanche 26 septembre Salle Polyvalente, 26 septembre 2021, Gratentour. Spectacle Rouge Nord par le Cirque Pardi – Dimanche 26 septembre

Salle Polyvalente, le dimanche 26 septembre à 16:30

Parking salle polyvalente Techniques de cirque de haut risque Salle Polyvalente 13 Rue de Maurys, 31150 Gratentour Gratentour Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T16:30:00 2021-09-26T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gratentour, Haute-Garonne Autres Lieu Salle Polyvalente Adresse 13 Rue de Maurys, 31150 Gratentour Ville Gratentour lieuville Salle Polyvalente Gratentour