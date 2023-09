Spectacle « Rosie » Bibliothèque Gutenberg Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 11h15 à 12h00

de 10h00 à 10h45

.Public enfants adolescents. A partir de 1 ans. gratuit

La bibliothèque vous invite à une lecture dansée autour de l’album de Gaëtan Dorémus, proposée par la compagnie Miss O’youk !

«Mon fil !!! » Rosie, pimpante petite araignée a perdu le fil

de sa toile ! Bien décidée à le rattraper, la voilà embarquée dans une nature

foisonnante peuplée de drôles de personnages ! Des insectes à bec d’oiseaux, un

crapaud chaussé, des poissons volants, un mystérieux chat… Rosie en quête de

son fil, se mêle et s’emmêle. Finira-t-elle par le retrouver ?

Dans cette lecture dansée, les objets en mouvement et la

danse font écho à l’album de Gaëtan Dorémus pour créer et partager un moment

joyeux et poétique. Une spectacle suivi d’une invitation à danser pour parents et enfants.

Spectacle proposé par la compagnie Miss O’Youk.

Deux séances vous sont proposées à 10h ou 11h15

à partir de 1 an

Inscription possible à partir d’un mois avant la date de l’événement

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

Contact : +33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290 http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290

comagnie Miss O’youk extrait de « Rosie »