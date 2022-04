Spectacle – Rose Cie Gazibul Trégueux, 6 mai 2022, Trégueux.

Spectacle – Rose Cie Gazibul Bleu Pluriel 23 rue Marcel Rault Trégueux

2022-05-06 – 2022-05-06 Bleu Pluriel 23 rue Marcel Rault

Trégueux Côtes d’Armor Trégueux

« Rose a 9 ans. Elle est fille unique. Elle habite une grande maison en pierre grise avec des balcons en pierre grise, des fenêtres à petits carreaux et un grand jardin vert et blanc entretenu par un jardinier. »

ROSE doit être la plus belle fleur du jardin

ROSE est polie

ROSE se tient bien à table

ROSE ne répond pas

ROSE ne fait pas de bruit

ROSE ne dérange personne

ROSE mange tout ce que sa mère lui prépare

Et puis un jour…

ROSE se raconte avec humour et émotion, à travers les corps et les mots. Elle se danse, se dit, se chuchote.

A partir de 12 ans.

bleupluriel@ville-tregueux.fr +33 2 96 71 31 20 https://www.bleu-pluriel.com/

