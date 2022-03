Spectacle – RosaLune Maison du livre,de l’image et du son – 3ème étage / espace jeunesse Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Ce spectacle, basé sur l’album jeunesse Rosa Lune et les loups de Magali Le Huche (Didier Jeunesse), met en scène Rosa, qui sourit et chante toute la journée bien qu’elle habite au milieu d’un village de Pas Contents, qui n’apprécient guère ces mélodies… Ici, conte, chant, rythme et musique dialoguent, tandis que les lumières s’allument aux fenêtres des maisons de papier, et que les ombres des villageois guettent… **Réservation uniquement au point accueil inscriptions, une heure avant chaque séance et dans la limite des places disponibles.** Spectacle de 40 minutes par la Compagnie Contes en ombres Maison du livre,de l’image et du son – 3ème étage / espace jeunesse 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

