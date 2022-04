Spectacle – “Room with a view” au Moulin du Roc Niort, 5 avril 2022, Niort.

Spectacle – “Room with a view” au Moulin du Roc Niort

2022-04-05 – 2022-04-05

Niort Deux-Sèvres

Une carrière désaffectée faite d’éboulis rocheux abrite une foule de jeunes en transe. De la poussière tombe du ciel. Et des poissons aussi.

Le Ballet National de Marseille, renouvelé sous la direction du collectif (La)Horde, installe le décor et l’ambiance : une rave post-apocalyptique où, face au fracas du monde, il ne reste qu’à danser, à corps perdu, à s’étreindre, se battre, et à aimer jusqu’à l’épuisement.

Par moments circassienne et acrobatique, la danse est d’une richesse infinie. Les dix-huit danseurs s’envolent, retombent au bord de l’effondrement, forment une meute menaçante ou des tableaux d’une beauté et d’une vitalité inouïes. Portés par la bande-son envoûtante et hypnotique de Rone, ils sont la jeunesse révoltée, vivante et joyeuse. Ils ouvrent le champ des possibles et crient l’espoir d’un monde d’après.

Room with a view – Moulin du Roc

Niort

