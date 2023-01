Spectacle Rondeau de l’Oust Uzel, 24 novembre 2023, Uzel Uzel.

Spectacle Rondeau de l’Oust

Salle Kastell d’Ô Uzel Côtes-d’Armor

2023-11-24 – 2023-11-26

Uzel

Côtes-d’Armor

Uzel

Venez retrouver les danseurs et acteurs du groupe “chorégraphique” du Rondeau de l’Oust.

Cette année, une année avec encore plus de suspense, d’intrigues, des danses chorégraphiées plus belles les unes que les autres, et tout cela à la salle Kastel d’o à Uzel.

Venez les applaudir et les encourager. 2h de spectacle non stop sous le feu des projecteurs, costumes, décors, saynètes ….. Ils vous feront passer un excellent moment.

N’hésitez plus, réservez vos places auprès des danseurs du Rondeau de L’Oust ou par téléphone au 06 04 62 28 14

+33 6 04 62 28 14

Uzel

dernière mise à jour : 2023-01-24 par