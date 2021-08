Val-Cenis Val-Cenis 73480, Val-Cenis Spectacle Roméo et Juliette Tango Val-Cenis Val-Cenis Catégories d’évènement: 73480

Val-Cenis

Spectacle Roméo et Juliette Tango Val-Cenis, 26 août 2021, Val-Cenis. Spectacle Roméo et Juliette Tango 2021-08-26 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-26 21:30:00 21:30:00 Auditorium Laurent Gerra 89 rue du Mont-Cenis

Val-Cenis 73480 Rendez-vous à l’auditorium Laurent Gerra de Val Cenis pour vous laisser charmer par “Roméo et Juliette”, un spectacle unique et original mêlant tango, danse, musique et comédie. dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: 73480, Val-Cenis Autres Lieu Val-Cenis Adresse Auditorium Laurent Gerra 89 rue du Mont-Cenis Ville Val-Cenis lieuville 45.28572#6.88274