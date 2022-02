SPECTACLE – RODA FAVELA Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville Moselle 10 EUR Peuples des favelas, indigènes, noirs, femmes, homosexuels,…de l’autre côté du mur. Celui de la relégation, de la violence, de l’injustice, hier comme aujourd’hui. 20 ans de dictature, des souvenirs qui s’effacent. Et 40 ans après, les mêmes démons qui reviennent. Alors ils dansent, ils dansent jusqu’à plus soif. Romario est mort à 20 ans, l’innocence assassinée, il dansait lui aussi. Mais rien ne les empêchera. De ce côté du mur, on n’a pas peur. On danse avec la vie, les corps se soulèvent, ils volent. On ne pourra pas les rendre invisibles. Au delà du mur, tout bouillonne. Tout est vie. Rien ne les empêchera, par delà tous les murs. +33 3 82 83 01 24 http://www.theatre-thionville.fr/ Théâtre de Thionville

