Falaise 14700 Falaise Projet pour une jeunesse bouillonnante de vie, avec une dizaine de jeunes du territoire Rock the casbah est un projet sur l’énergie du corps adolescent. Au trop « la flemme », s’infiltrent trop de colère, de cris, de mélancolie, d’amour, de boutons, de galère, de silence, d’ennui, de révolte, de tiraillement, d’espoir, de honte. Trop de tout. A tout âge, il est complexe de se faufiler dans la casbah de notre corps. C’est un cheminement vertigineux. Pourtant les jeunes se sentent plus particulièrement observé.e.s par les adultes, tel un phénomène. On parle DES jeunes, comme d’une communauté uniforme qu’on imagine sortie d’une chaine de production industrielle, fabriquant des « sujets » calibrés, stéréotypés avec pour passage obligé : la fameuse crise d’adolescence. En quête d’identité, pas étonnant qu’il faille trouver refuge dans des bandes de potes, des « frères » ou « sœurs » de substitution pour y chercher un espace pour être soi. Là où naissent des sursauts d’énergie, des pulsions, des moments d’euphorie inoubliables. « NOUS SOMMES TELLEMENT PLUS QUE LA FLEMME » Cette revendication enflamme leurs cœurs. Pour faire corps. Puis se laisser porter par la foule et la musique, ses vibrations, ses trépignements, ses élans et sa furieuse envie d’être ensemble. Participer à quelque chose de grand.

Le rassemblement devient public et politique. Il est un rite de passage sublimé sur un plateau de théâtre : devenir aux yeux de tous et toutes des rockeurs de casbah. * Mardi 30 novembre à 20h30

Forum, Falaise

Tout public dès 13 ans

De 6 à 11€

