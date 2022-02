SPECTACLE – ROBYN ORLIN Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

SPECTACLE – ROBYN ORLIN Metz, 11 mars 2022, Metz. SPECTACLE – ROBYN ORLIN L’ARSENAL – Grande Salle 3 avenue Ney Metz

2022-03-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-11 L’ARSENAL – Grande Salle 3 avenue Ney

Metz Moselle Enfant terrible de l’Afrique du Sud, Robyn Orlin signe une pièce performative plongeant dans les racines racistes du régime de l’Apartheid. Cette sale histoire pour huit jeunes danseurs s’inspire des rickshaws zoulous qui sillonnaient les rues de Durban dans son enfance. En tirant leur poussepousse de manière bondissante, ils lui semblaient « danser, le corps suspendu dans les airs ». Si les rickshaws sont devenus une attraction touristique permettant de parcourir le front de mer, la chorégraphe entend convoquer le destin de ces Noirs qui défiaient les lois coloniales en revêtant des parures de cornes, de plumes et de perles. Autant de symboles de puissance doublés d’une dénonciation de leur rôle de bête de somme. http://www.citemusicale-metz.fr/ L’ARSENAL – Grande Salle 3 avenue Ney Metz

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse L'ARSENAL - Grande Salle 3 avenue Ney Ville Metz lieuville L'ARSENAL - Grande Salle 3 avenue Ney Metz Departement Moselle

Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

SPECTACLE – ROBYN ORLIN Metz 2022-03-11 was last modified: by SPECTACLE – ROBYN ORLIN Metz Metz 11 mars 2022 Metz Moselle

Metz Moselle