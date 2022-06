Spectacle « Rivages, racines, paysages » Sarlat-la-Canéda, 10 juillet 2022, Sarlat-la-Canéda.

Spectacle « Rivages, racines, paysages »

Chapelle des Pénitents Bleus Sarlat-la-Canéda Dordogne

2022-07-10 21:00:00 – 2022-07-10

Sarlat-la-Canéda

Dordogne

Sarlat-la-Canéda

10 EUR « Rivages, racines, paysages » : un spectacle mêlant chant a capella, récit dansé et arts plastiques.

Un voyage du IVème au XXème siècle à travers l’histoire du souffle, du corps et du bâti.

Dans une scénographie dépouillée, un duo chant a capella et danse contemporaine nous invite à un voyage sensoriel et poétique, à la rencontre d’un patrimoine commun aux racines plurielles et entretissées.

Autour d’une œuvre plastique, nappe enfouie exhumée reconstruite, corps et souffle composent un récit du quotidien, parlant du lien orient–occident et retraçant, à travers l’histoire du chant sacré, un cheminement collectif du mythe à l’histoire.

Un voyage, qui nous entraîne du IVème au XXème siècle et en 14 langues, à travers le bassin méditerranéen et l’Europe, en trois tableaux subjectifs : terre, horizon, élévation.

+33 6 52 73 28 93

Ot sarlat

Sarlat-la-Canéda

